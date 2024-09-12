Освободили Георгиевку за 1,5 часа.

Вчера, 10 сентября 2024-го года, Вооруженные силы РФ по поступающим из неофициальных источников данным, начали масштабное контрнаступление в Курской области с целью выбивания ВСУ с оккупированной территории. В частности, пришло сообщение об освобождении села Георгиевка в Кореневском районе всего за 1,5 часа. В наступлении на населенный пункт участвовали морпехи 155-й бригады, которые опрокинули засевших в селе бойцов ВСУ и заняли поселок.

На момент утра 11 сен. 24 г. Сообщения о российском контрнаступлении приходят из разнообразных ТГ-каналов. В частности, про это пишет канал Mash и созданный после украинского вторжения ресурс «Суджа Родная».

«Наши пошли в мощное контрнаступление сразу на нескольких направлениях: Коренево-Снагость и Троицкое-Гордеевка. Задействованы крупные силы!» - пишет «Суджа Родная».

Те же неофициальные источники рассказывают, что штурмовые действия ведутся силами десантников и морпехов, которые действуют в районе Коренево, Снагости и Вишневке. Кроме того, приходят сообщения про действия в Апанасовском районе. Рассказывают про углубление на занимаемую ВСУ территорию до 10 км и охват части сил с взятием в плен солдат ВСУ и заниманием оставленных позиций.

В украинских источниках уже пишут, что причиной столь успешного наступления является переброска сил из Курской области на Покровское направление. Постепенно прорезаются голоса, которые оправдывают нынешнего главкома ВСУ Сырского, который якобы предупреждал Зеленского о возможных проблемах «Курской авантюры».