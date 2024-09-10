Такие ружья постепенно теряют актуальность.

Созданные специальные антидроновые ружья начинают терять свою актуальность из-за развития технологий создания дронов и изменения их настроек связи. Об этом завил один из российских командиров отряда радиоэлектронной борьбы. Военный рассказал, что новые украинские дроны после «оглушения» таким ружьем начинают действовать самостоятельно и пытаются восстановить сигнал простым подъемом на высоту.

На вооружение украинской армии появляются аппараты, способные принимать самостоятельные решения и речь не только о попытках восстановить сигнал с помощью поднятия на высоту, но и появление изделий с так называемым машинным зрением, которое вообще лишает дроны необходимости связи с оператором.

«Антидроновые ружья остались эффективными скорее в тылу, причем примерно на 10 процентов, на мой взгляд. Дело в том, что если дрон теряет связь, то он по полетному заданию поднимается наверх, пока снова не поймает сигнал»- приводит ТАСС комментарий командира отряда РЭБ.

Что интересно, в качестве более эффективного средства защиты от тех же FPV-дронов приводят простые охотничьи ружья, стреляющие дробью или картечью. Однако недавно в сети появилось интервью с бойцом с позывным Омут, который вплотную занимается дронами. Военный заявил, что актуальность таких ружей также сильно преувеличивается, так как дистанция уверенного поражения дрона очень мала, а скорости полета аппаратов постоянно увеличиваются. Кроме того, украинцы начинают использовать дроны огибая ландшафт местности и заходя с неожиданных сторон.