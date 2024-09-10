Новые удары ВС РФ по тылу ВСУ.

Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по тыловым объектам ВСУ в различных областях Украины. Приходят сообщения, что в ночь на понедельник 9 сентября 2024-го года совершен очередной массированный налет дронов-камикадзе на Киев и Киевскую область, прогремели взрывы на военном аэродроме в Полтавской области и Полтаве, а также фиксируются прилеты ФАБ с УМПК по Харькову и Харьковской области.

Согласно данным из открытых источников сразу после полуночи на Киев обрушилось большое количество дронов-камикадзе серии «Герань-2», которые ударили по важным военным объектам в столице. При этом украинские военные рассказывают про то, что все дроны были вовремя обнаружены и сбиты на подлете и своих целей ВС РФ не достигли. В общем, тут все продолжается по заветам Сырского, у которого ВС РФ не продвинулись ни на метр на Покровском направлении за прошедшую неделю.

«Этой ночью уже пятая атака на Киев с начала сентября. Барражирующие боеприпасы заходили на цели после полуночи» - пишут украинские ресурсы.

Кроме того, взрывы в эту ночь гремели не только в столичном регионе, но и в других областях. Так сообщается, что серия «хлопков» прозвучала на военном аэродроме в Полтавской области и в городе Полтава. Куда именно в городе наносились удары не сообщается. Одновременно с этими ударами фиксировались прилеты по Харькову и области с помощью авиационных бомб, которые смогли дотянуться до Киевского района Харькова.

«Предварительно – несколько ударов по городу КАБами. Относительно пострадавших идет сбор информации. На месте одного из прилетов - пожар» - пишет представитель Киева Терехов.