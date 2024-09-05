Причины этого пока неизвестны.

Несмотря на победные реляции президента Зеленского про успехи ВСУ в Курской области, в Сумской области продолжают эвакуировать гражданское население подальше от российской границы. В частности, вчера вечером начали приходить сообщения, что оборонный совет Сумской области принял решение об эвакуации крупного населенного пункта Глухов и из Глуховской общины. При этом в источниках не уточняется причина столь поспешного и радикального решения, ведь ВС РФ пока не планируют наступать со стороны Рыльского района Курщины.

Стоит отметить, что Глухов находится всего в 15 км от российско-украинской границы и в нем сходится много важных автомобильных дорог, использованных ВСУ для переброски личного состава и техники к границе. Кроме того, именно там проходила некогда оживленная трасса из Москвы в Киев, а также есть прямая дорога на Новгород-Северский Черниговской области. Ранее шла информация, что именно из Глухова должна была произойти атака на Рыльский район Курщины, но из-за действий ВС РФ расквартированные части понесли значительную убыль личного состава. Также делу купирования угрозы поспособствовали сами украинские командиры, которые брали именно отсюда резервы для переброски в Курщину.

«Было принято решение на Совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской общины» - пишет глава Сумской областной военной администрации Артюх.

Сейчас местные власти начинают эвакуацию более чем 30 тысяч гражданских вглубь области. Кроме того, вывозятся жители окрестных сел и деревень, но нет точной информации куда именно перевозят людей. Кроме того, пока непонятны причины эвакуации, так как ВС РФ не наносят удары по мирным объектам и жилым домам, а наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ.