The New York Times рассказывает про последствия ракетного удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве

Вооруженные силы России продолжают наносить точечные удары по важным объектам ВСУ в тыловых районах Украины. В частности, вчера пришло сообщение про массированный удар ОТРК «Искандер» по институту связи в Полтаве. Американское издание The New York Times пишет на свои страницах, что удар может быть очень деморализующим для ВСУ из-за точности и эффективности прилета. Стоит отметить, что в институте проходили обучение военнослужащие из разных бригад, а также проскальзывала информация про шведских военных инструкторов.

Российский ракетный удар по некоторым данным, которые не подтверждаются официальным властями Украины, пришелся на момент построения курсантов на плацу. По последним данным число пострадавших достигло 600 человек.

«Удар стал деморализующим для Украины в тот момент, когда ее силы отступают на Донбассе» - пишет американское издание.

В своем материале газета использует аргументы в пользу версии о возможной деморализации обстановки на Донбассе. Напомним, что украинская армия отходит под ударами ВС РФ на нескольких направлениях. Кроме того, уже минувшей ночью был нанесен удар по гостинице в Кривом Роге, где размещались украинские военные, что также вносит лепту в деле деморализации ВСУ.

Что интересно проходит информация, что в учебном центре было несколько шведских инструкторов и даже уточняется чем они занимались. Дело в том, что в начале года Минобороны Швеции планировало передать украинской армии самолеты ДРЛО и именно в полтавском институте обучали будущих операторов шведской техники.