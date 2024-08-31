В некоторых районах пропало электричество.

Вооруженные силы России продолжают снижать боевой потенциал украинской армии с помощью высокоточных ударов по критической инфраструктуре и военным объектам. В частности, приходят сообщения, что минувшей ночью ВС РФ провели комбинированную атаку на украинскую столицу и Киевскую область в ходе которого поразили ряд целей. Например, один из ударов пришелся по международному аэропорту Борисполь, на территории которого находятся склады с западными поставками в виде боеприпасов и комплектующих для техники.

Сигнал воздушной тревоги несколько часов не стихал над Киевом, а в ряде районов не было электричества. В области был поражен военный объект в Обухове, расположенный южнее столицы. В Кременчуге попало по промышленному объекту , где производятся продукция военного характера.

Кроме столичного региона Украины, прилеты фиксировались и на других направлениях. Например, в Днепропетровской области в Павлограде, где фиксируется скопление живой силы и техники ВСУ. Именно оттуда идут подкрепления в Покровск, которые должны будут остановить продвижение российской армии на этом направлении. В ряде других областей, также сообщали про удары ВС РФ, а в Балаклее был поражен крупный склад с боеприпасами.