Но нацелена она только на Apple macOS.

Специалисты в области кибербезопасности из компании Cado Security выявили новую угрозу для пользователей компьютеров Apple. Они обнаружили вирус, названный Cthulhu Stealer, который умеет красть различные данные. Среди украденного может быть информация о системе, пароли от iCloud, данные для входа в разные аккаунты, куки из браузеров и сведения о профилях в Telegram.

Вирус также просит ввести пароль от компьютера и данные для доступа к криптовалютному кошельку MetaMask. Основная его цель - получить доступ к учетным записям и криптовалютным кошелькам, включая игровые аккаунты.

Исследователи отмечают, что Cthulhu Stealer очень похож на другой вирус - Atomic Stealer. Похоже, что создатели Cthulhu взяли за основу Atomic и изменили его код. Даже способ запроса пароля у пользователя у этих двух вирусов схож, включая одинаковые опечатки.

Людей зачастую обманывают, предлагая скачать вирус, маскируя его под обычные программы или игры, например, как CleanMyMac, Grand Theft Auto IV или Adobe GenP - инструмент для активации программ Adobe без ключа.

Но есть и хорошие новости: этот вирус не слишком сложен, и большинство современных антивирусов смогут его обнаружить и нейтрализовать.