Мировая премьера этой машины состоялась в конце 2023 года.

В Казахстане начались продажи новой версии популярного автомобиля Hyundai Tucson. Это событие стало значимым, ведь мировая премьера авто прошла совсем недавно, в конце 2023 года.

Теперь покупатели могут приобрести обновленный Tucson по цене от 2,75 млн рублей. За эти деньги предлагается базовая модель Comfort с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 149 лошадиных сил. Автомобиль оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. В стандартную комплектацию входят такие удобства, как шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система бесключевого доступа, датчики света и дождя, климат-контроль, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, а также медиасистема с большим экраном 12,3 дюйма.

Если же вы ищете автомобиль с полным приводом, то такой вариант обойдется в 2,88 млн рублей.

Самая доступная версия Hyundai Tucson с двигателем мощностью 190 лошадиных сил и объемом 2,5 литра предлагается по цене 3,24 млн рублей. Эта модель, комплектация Travel, порадует владельцев кожаным салоном, подогревом сидений второго ряда, парковочными датчиками спереди и сзади, электрорегулировкой кресла водителя и беспроводной зарядкой для смартфона. К тому же, автомобиль укомплектован 18-дюймовыми колесными дисками.

Официальное разрешение на продажу этого кроссовера в Казахстане было получено всего неделю назад, что делает его появление на рынке особенно ожидаемым событием.