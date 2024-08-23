Он не только выглядит и едет, но и пахнет лучше.

Внутреннее пространство RS3 составлено из около 200 различных компонентов. Каждый из них проходит тщательную химическую проверку. В специальной камере компоненты нагревают, а затем анализируют воздух вокруг них. Этот процесс занимает от 2 до 3 часов на каждую деталь. После этого все элементы устанавливаются в машину, чтобы проверить, как они сочетаются между собой. Но на этом Audi не останавливается и проводит дополнительные тесты.

Чтобы гарантировать, что в салоне всегда будет приятный аромат, независимо от погоды за окном, в Audi работает специальная команда из пяти химиков. Они отвечают за анализ запахов.

Важно отметить, что, несмотря на растущую популярность веганских материалов в автомобильной промышленности, в салоне RS3 2025 используется натуральная кожа, в том числе на сиденьях и рулевом колесе.

RS3 оснащается мощным двигателем 2,5 TFSI, который является единственным пятицилиндровым двигателем на массовом рынке. Его максимальная мощность достигает 394 л.с.