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g1tarist
Audi представила новинку - обновленный RS3 2025 года
Он не только выглядит и едет, но и пахнет лучше.

Внутреннее пространство RS3 составлено из около 200 различных компонентов. Каждый из них проходит тщательную химическую проверку. В специальной камере компоненты нагревают, а затем анализируют воздух вокруг них. Этот процесс занимает от 2 до 3 часов на каждую деталь. После этого все элементы устанавливаются в машину, чтобы проверить, как они сочетаются между собой. Но на этом Audi не останавливается и проводит дополнительные тесты.

Чтобы гарантировать, что в салоне всегда будет приятный аромат, независимо от погоды за окном, в Audi работает специальная команда из пяти химиков. Они отвечают за анализ запахов.

Важно отметить, что, несмотря на растущую популярность веганских материалов в автомобильной промышленности, в салоне RS3 2025 используется натуральная кожа, в том числе на сиденьях и рулевом колесе.

RS3 оснащается мощным двигателем 2,5 TFSI, который является единственным пятицилиндровым двигателем на массовом рынке. Его максимальная мощность достигает 394 л.с.

#audi #audi rs3
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