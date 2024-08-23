А оперативной памяти всего 13 ГБ вместо 16.

Новые смартфоны Google Pixel 9 уже прошли первые испытания, и результаты могут удивить. Оказалось, что их процессор Tensor G4 не так уж и крут, если сравнивать с конкурентами - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который стоит в Galaxy S24, и Apple A16 из iPhone 15. По производительности, Pixel 9 отстает: его графика работает на 20% медленнее, чем у iPhone 15, и вдвое медленнее, чем у Snapdragon 8 Gen 3.

Еще одна деталь, которая может заинтересовать покупателей, это использование оперативной памяти. Из 16 ГБ общего объема, 3 ГБ зарезервированы исключительно для функций искусственного интеллекта. Эти 3 ГБ постоянно заняты и недоступны для других приложений. Это значит, что если вы не используете возможности ИИ или делаете это нечасто, часть памяти будет простаивать без дела.

Такие особенности новых флагманов Google могут повлиять на выбор потребителей. Важно знать эти факты перед покупкой, чтобы понимать, на что способен ваш будущий смартфон и соответствует ли он вашим ожиданиям.