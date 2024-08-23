Самый продаваемый кроссовер Lexus стал еще лучше.

Lexus обновил свой популярный кроссовер RX для американского рынка, выпустив модель 2025 года. Этот автомобиль уже успел завоевать любовь покупателей и теперь предлагается с новыми особенностями и улучшениями.

Одно из самых заметных нововведений — это специальная версия Black Line Special Edition. Эта модель выделяется своим стильным черным дизайном, включая 21-дюймовые черные колесные диски и интерьер с черной отделкой и серыми контрастными строчками. Если вам нравится эксклюзивность, стоит поспешить: будет выпущено всего 500 таких кроссоверов.

Для тех, кто предпочитает спортивный стиль, Lexus представляет комплектацию F Sport Design. Эта версия доступна для моделей RX 350 и RX 350h и основана на комплектации Premium, но добавляет 21-дюймовые черные колесные диски и отделку из черного дерева, подчеркивая спортивный характер автомобиля.

Lexus RX 2025 предлагает разнообразие силовых установок на выбор. В RX 350 установлен 2,4-литровый турбированный двигатель мощностью 279 л.с. Для тех, кто ищет экономичный вариант, RX 350h оснащен гибридной системой мощностью 249 л.с. Если же вам нужна максимальная мощность, обратите внимание на RX 500h F Sport Performance с гибридной системой мощностью 371 л.с. Также есть RX 450h+ с подключаемой гибридной системой, где 308 л.с. сочетаются с 2,5-литровым двигателем и тяговой батареей емкостью 18,1 кВт·ч.

Продажи нового Lexus RX в США начнутся позже в этом году. Цены на модель пока не объявлены.