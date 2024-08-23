Большинство покупателей выбирают переднеприводные версии этой модели.

Для покупки нового Exeed LX 75% клиентов берут кредит. К тому же, 70% из них предпочитают обменять свой старый автомобиль на новый через программу trade-in. Среди тех, кто решается на такой обмен, больше всего владельцев авто марок Kia, Mazda, Skoda, Nissan и Hyundai.

Что касается цен, то обновленный Exeed LX можно приобрести начиная с 3,3 млн рублей. Этот кроссовер оборудован 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. Несмотря на такие характеристики, Exeed LX занимает 25% в общем объеме продаж всех моделей Exeed.

Эти данные подчеркивают растущий интерес россиян к кроссоверам, а также популярность услуги trade-in и кредитования при покупке нового авто. Exeed LX выделяется среди конкурентов благодаря своему сочетанию цены, качества и технических характеристик, делая его привлекательным выбором для широкого круга покупателей.