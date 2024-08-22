В конце 2023 года в ОАК говорили, что SJ-100 с ПД-8 взлетит в 2024 году.

Эту новость сообщили в репортаже канала «Россия 24». Сейчас для тестов используется версия SJ-100 с двигателями SaM146. Но уже частично адаптированная под российские условия.

Ранее, в конце 2023 года, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации, Юрий Слюсарь заявил, что планы предусматривали первый полет SJ-100 с двигателями ПД-8 уже в 2024 году. Однако, спустя семь месяцев, стало известно о необходимости дополнительной доработки двигателей ПД-8 после испытаний на самолете Ил-76ЛЛ. По словам Константина Тимофеева, первого заместителя гендиректора ОАК, в процессе испытаний возникли непредвиденные сложности.

Из-за этих задержек сроки первого полета SJ-100 могут быть перенесены на 2025 год, как подтверждают эксперты из «Авиатранспортного обозрения». Это создает дополнительное напряжение в программе сертификационных летных испытаний, ведь до февраля 2026 года, когда запланирована поставка серийных самолетов, остается не так много времени.

Таким образом, разработка и внедрение нового российского авиалайнера SJ-100 с двигателями ПД-8 продолжается, несмотря на некоторые трудности и задержки. Этот проект является важным шагом в развитии отечественного авиастроения и импортозамещения в этой области.