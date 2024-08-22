Данные предоставил маркетплейс Fresh.

За последние три года автомобиль Lada Granta в самой простой комплектации подорожал на четверть. Такую информацию предоставили специалисты из автомобильного маркетплейса Fresh.

Если взглянуть на цифры, то в 2021 году за новенькую Lada Granta приходилось отдавать от 560 до 808 тысяч рублей, в зависимости от модели. К концу 2022 года цена на базовую модель выросла до 678 тысяч рублей. А уже в декабре 2023 года за такую же машину просили 700 тысяч рублей.

Хотя если смотреть в процентах, цена выросла всего на 4%, в реальных деньгах это означает, что автомобиль подорожал на 22 тысячи рублей за год. Это значительная сумма для многих покупателей.

Важно отметить, что это уже четвертое повышение цен на автомобили Lada в этом году. Но несмотря на это, базовая модель Lada Granta остается по прежней цене в 700 тысяч рублей.

Такие изменения в ценах могут повлиять на выбор покупателей, особенно тех, кто ищет доступный и надежный автомобиль. Lada Granta долгое время считалась одним из самых доступных вариантов на рынке, но с учетом последних изменений, потенциальным покупателям стоит внимательнее подходить к выбору автомобиля, учитывая все возможные расходы.