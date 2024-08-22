Он выпущен на базе модели предыдущего поколения, с улучшением характеристик.

Skoda представила новую версию своего универсала - Superb Estate Sleeper Edition. Этот автомобиль - не просто обновление. Основан он на предыдущей модели Superb, но с рядом значительных улучшений.

Для начала, давайте вспомним, что стандартная модель Superb могла похвастаться движком мощностью 272л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Это позволяло ей разгоняться до 100 км/ч всего за 5,6 сек. Но новый Superb Estate Sleeper Edition идет дальше. С его 2,0 л. мотором мощность возросла до 470 л.с., а крутящий момент достиг 662 Нм.

Создание этого автомобиля стало возможным благодаря сотрудничеству британского подразделения Skoda и специалистов из тюнинг-ателье RE Performance. Вместе они не только увеличили мощность, но и внесли ряд технических улучшений. Например, установили турбонагнетатель Garrett, обновили топливную систему, интеркулер и воздухозаборник. Для улучшения управляемости и комфорта на дороге инженеры оснастили Superb Estate Sleeper Edition регулируемой подвеской KW, высокопроизводительными тормозами AP Racing и кастомной выхлопной системой.

Не менее важно, что автомобиль сохранил систему полного привода и семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Это означает, что водители могут рассчитывать на высокий уровень контроля и стабильности в любых условиях.

В общем, новый Skoda Superb Estate Sleeper Edition - это не просто универсал. Это мощный, технологичный и быстрый автомобиль, который, несомненно, привлечет внимание любителей скорости и комфорта.