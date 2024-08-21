Тестовые полёты велись с 2020 года

Компания Boeing временно остановила полеты своих новейших самолетов 777X. Это решение было принято после обнаружения неисправности в одной из деталей, соединяющей двигатель с корпусом самолета. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные от CNBC.

В Boeing объяснили, что сейчас идет замена поврежденной детали и проводится тщательный анализ проблемы. "Мы планируем возобновить тестовые полеты, как только все будет готово", - подчеркнули в компании. Также стало известно, что производитель уже уведомил о случившемся Федеральное авиационное управление США и своих клиентов. Всего из-за этой ситуации приостановлены полеты четырех тестовых самолетов из серии 777X.

Пока неясно, как данная проблема скажется на получении сертификатов и начале поставок самолетов, которые уже несколько раз откладывались, начиная с 2020 года. Первый тестовый полет 777X был успешно осуществлен 25 января 2020 года.

Самолеты 777X от Boeing - это самые большие двухдвигательные широкофюзеляжные лайнеры в мире. В зависимости от модификации, они могут перевозить от 395 до 426 пассажиров. Эта информация доступна на официальном сайте компании.