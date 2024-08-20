Для обучения «Алисы» записали около четырёх часов речи с разными эмоциями.

Яндекс обновил своего виртуального помощника "Алису", добавив технологию, благодаря которой она теперь может выражать эмоции. Теперь общение с "Алисой" стало еще более похожим на разговор с настоящим человеком. Она может радоваться вместе с вами, выразить сочувствие или даже обиду. Разработчики записали четыре часа речи, чтобы научить "Алису" различным эмоциям. Это значит, что в зависимости от ситуации и вашего вопроса, "Алиса" может подстроиться под настроение разговора, меняя интонации и эмоциональный окрас своего голоса.

"Алиса" теперь умеет показывать дружелюбие, удивление, грусть и многие другие эмоции. Это стало возможным благодаря использованию нейросети YandexGPT, которая анализирует ваш запрос и контекст разговора, чтобы подобрать наиболее подходящую эмоцию для ответа. Например, если вы поделитесь с "Алисой" чем-то необычным, она сначала может выразить удивление, а затем сменить тон на более спокойный.

Чтобы достичь такого уровня эмоционального взаимодействия, разработчики не только записали множество вариантов речи, но и тщательно отобрали примеры диалогов, чтобы обучить "Алису" правильно реагировать на разные ситуации. Вы можете оценить, как "Алиса" выражает разные эмоции, прослушав специальный альбом в "Яндекс Музыке".

Эта новая функция уже доступна на устройствах "Станция Лайт 2" и вскоре появится на других умных устройствах от Яндекса.