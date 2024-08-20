Самолет получил подвесное радиоэлектронное и радиолокационное оборудование.

Российские фронтовые бомбардировщики СУ-34 стали настоящей проблемой для украинской армии за счет использования УМПК. Однако самолет постоянно продолжают улучшать и дорабатывать как электронную начинку, так и авионику. В частности, представитель Новосибирского авиационного завода имени Валерия Чкалова рассказал про новую модернизацию Су-34, которая сможет выполнять разведывательные задачи за счет установки радиолокационного оборудования в подвесных контейнерах.

Как сообщает представитель предприятия у Су-34 был слегка изменен борт, что позволило подвесить на него продвинутое радиолокационное оборудование. С помощью него самолет будет способен проводит разведку местности и выявлять места расположения замаскированных или перемещающихся сигналов. При этом модернизацию можно осуществить не только на новых машинах, но и на уже эксплуатируемых самолетах, даже тех, что используются в рамках СВО.

Кроме того, новая версия Су-34, получившая обозначение «НВО» (новые возможности), получит улучшенные средства связи и радар, а также систему автоматического полета на малых высотах. Также модернизации подвергнется система управления огнем, которая стане более эффективной.