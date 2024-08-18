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g1tarist
В Россию приехал новый кроссовер Ford Equator Sport
Китайский американец по цене ниже многих китайских китайцев.

Раньше эту модель можно было встретить только в Китае, но теперь она доступна и у нас. И самое приятное – цена. Если раньше за этот автомобиль просили более 3,8 миллиона рублей, то теперь его можно купить всего за 3 миллиона.

Что важно знать о Ford Equator Sport? Во-первых, это уже растаможенный автомобиль, в цену включены все необходимые сборы и налоги. Во-вторых, хотя точная комплектация не уточняется, наличие панорамной крыши и электрорегулировок кресел говорит о том, что перед нами не самая простая версия.

Под капотом у Ford Equator Sport находится мощный двигатель EcoBoost объемом 1,5 литра и мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Это означает, что автомобиль будет отлично себя чувствовать как в городских условиях, так и на трассе.

Так что если вы ищете надежный и современный кроссовер по доступной цене, Ford Equator Sport может стать отличным выбором.

#россия #китай #авто #ford #автопром
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