Поразили колону из 15 топливозаправщиков.

Несмотря на все усилия украинская армия продолжает наращивать в Курской области войсковую группировку численность, которой может доходить до 20 тысяч человек. При этом по прибывающим в область войскам Киева наносят точечные удары из ОТРК «Искандер» и с помощью фронтовой авиации. Так стало известно, что из оперативно-тактического комплекса «Искандер» поразили большую колону украинских топливозаправщиков, двигающуюся к российской границе.

Одной из главных проблем с которой столкнулась украинская группировка в Курской области – это снабжение войск. Боеприпасы, продукты питания, топливо и медикаменты идут со стороны Сумской области, но по идущим колонам активно работают российские войска. Минобороны РФ подтвердило удар тактической ракетой из ОТРК «Искандер» по большой колоне из 15 топливозаправщиков. Как уточняет источник, машины были полностью уничтожены, а большой запас топлива не попал в руки ВСУ.

Удары также наносятся и по другим большим скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ на российско-украинской границе. По некоторым неофициальным данным, большой процент потерь приходится именно на Сумскую область в местах расположения пехоты Украины. В счет потерь приходятся и уничтоженные танки, бронемашины и артиллерийские системы, пораженные с помощью дронов-камикадзе.