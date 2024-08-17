Получилось критически важное обновление стареньких флагманов.

Samsung выпустила важное обновление безопасности для своих популярных моделей смартфонов, включая Galaxy S21, S22 и Note20. Это обновление направлено на устранение 50 уязвимостей в системе, делая устройства более защищёнными от потенциальных угроз.

В частности, обновление касается прошивки One UI и затрагивает как общие проблемы безопасности Android, так и специфические уязвимости для интерфейса Samsung. Из 50 уязвимостей 35 были обнаружены компанией Google и касаются всех устройств на Android, а остальные 15 связаны именно с One UI.

Пользователи во Вьетнаме уже могут обновить свои устройства Galaxy S21, включая S21+ и S21 Ultra, до последней версии прошивки с августовским патчем безопасности. В США такое обновление доступно для Galaxy Note20 и Note20 Ultra, а также для серии Galaxy S22, включая S22+ и S22 Ultra, причём последние обновления предназначены специально для смартфонов, работающих в сетях операторов.

Это обновление является критически важным для обеспечения безопасности данных пользователей и стабильности работы устройств. Samsung рекомендует всем владельцам указанных моделей смартфонов установить последнее обновление как можно скорее, чтобы защитить свои устройства от возможных угроз.