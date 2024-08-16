Теперь можно не засматриваться на китайцев.

В России стало выгоднее покупать Kia Sportage. Цены на эти популярные автомобили значительно снизились. Теперь для тех, кто ищет новый кроссовер, нет необходимости ограничиваться только китайскими марками.

Сейчас на рынке предложений много, и можно найти новый Kia Sportage по цене начиная от 2 691 000 рублей. Эти машины оснащены современным 1,5л бензиновым двигателем на 200 лошадиных сил, автоматической восьмиступенчатой коробкой передач и передним приводом. Важно, что указанная цена уже включает все расходы, в том числе доставку до Владивостока и расходы на растаможку.

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Если вы ищете что-то ещё более комфортабельное, в Омске предлагают новый Kia Sportage за 2 850 000 рублей. Этот кроссовер собран в Казахстане и поставляется в комплектации Comfort с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Для тех, кто предпочитает полноприводные автомобили, в Санкт-Петербурге есть предложение за 2 920 000 рублей. Это полноприводный Kia Sportage в максимальной комплектации Luxe с 2,0л двигателем мощностью 236 лошадиных сил. В этой версии кроссовера получил полностью светодиодную оптику, цифровую панель приборов, основной экран в едином блоке, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ и 18-дюймовые литые диски.

Таким образом, сейчас на рынке представлен широкий выбор моделей Kia Sportage на любой вкус и кошелек. Это отличная возможность приобрести качественный и надежный кроссовер по выгодной цене.