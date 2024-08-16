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g1tarist
Тюменский студент создал принтер для прототипирования печатных плат
Устройство буквально печатает дорожки на диэлектрике.

Студент из Тюмени создал новое устройство, которое облегчит жизнь многим компаниям и любителям техники. Кирилл Марцинкевич, учащийся Тюменского индустриального университета, получил грант в один миллион рублей на разработку этого проекта. Его изобретение помогает быстро создавать прототипы печатных плат, что особенно важно для мелкосерийного производства.

Кирилл учится на факультете мехатроники и робототехники. Вместе с ним над проектом работают его однокурсник Абдурахим Абускаев и научный руководитель Иван Золотухин. Их устройство позволяет изготавливать печатные платы прямо на рабочем месте, минуя длительные заказы у внешних производителей. Это сокращает сроки разработки и уменьшает затраты.

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Устройство работает так: оно наносит токопроводящую пасту на диэлектрическую основу, а также может делать отверстия для компонентов и наносить защитные маски. Первый прототип уже готов и успешно прошел испытания. Интерес к изобретению уже проявили компании, занимающиеся прототипированием и производством электроники, а также радиолюбители.

Команда планирует к 2025 году подготовить устройство к продажам и начать мелкосерийное производство. Это изобретение обещает стать настоящим прорывом в области производства печатных плат.

#технологии #изобретения #тюмень #студент
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