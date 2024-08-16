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g1tarist
BMW представила M5 Touring 2025
Мотор V8, двойной турбонаддув, выдающий 727 л.с..

BMW представила новый универсал M5 Touring 2025, ставший самым мощным в истории бренда. Автомобиль оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 727 лошадиных сил. Это третий универсал в линейке M5.

Особенностью новинки является гибридная система M Hybrid, сочетающая 4,4-литровый двигатель V8 и электромотор, благодаря чему общая мощность достигает 727 л.с. Несмотря на то, что универсал оказался тяжелее седана на 63 кг, его масса составляет 2508 кг, что обеспечивает идеальную развесовку почти 50 на 50. Это достигается за счет длинной колесной базы, широких колеек и низкого центра тяжести.

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BMW M5 Touring 2025 разгоняется до 96 км/ч всего за 3,5 секунды, а до 200 км/ч — за 11,1 секунды. Максимальная скорость составляет 248 км/ч, которая может быть увеличена до 304 км/ч с пакетом M Driver.

Внутри автомобиля установлена большая панорамная крыша Sky Lounge, спинки задних сидений складываются, создавая дополнительное пространство для багажа. Также в салоне предусмотрена особая атмосферная подсветка, рулевое колесо нового дизайна, изогнутая панель экранов и информационно-развлекательная система на базе ОС BMW 8.5.

Продажи BMW M5 Touring 2025 начнутся в конце этого года. Цена в США составит $121,5 тысячи, что всего на $2 тысячи дороже, чем седан.

#автомобили #авто #bmw #автопром #бмв #m5 touring #универсал
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