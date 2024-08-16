Он способен действовать ночью и лететь еще дальше.

Одним из самых страшных кошмаров для украинской бронетехники, арт-систем, комплексов ПВО и самолетов был и остается российский барражирующий боеприпас «Ланцет», способный действовать на больших расстояниях в тылу ВСУ. Однако пришли новости с форума «Армия-2024» согласно которым фирма-разработчик улучшила БПЛА и теперь он способен действовать в ночное время, а главное летит дальше. Об этом пишут на страницах официального издания форума «Армия».

Согласно опубликованной информации, обновленный «Ланцет» получил тепловизор, что позволяет использовать дрон-камикадзе в ночное время суток с большей эффективностью. Тепловизор позволяет обнаружить и более точно навести аппарат на цель. Кроме того, конструкторы поработали над дальностью полета БПЛА, увеличив до 70 – 80 км, а также обновили систему передачи данных, сделав более устойчивой.

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«В новой версии ББП «Ланцет» в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днем, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток»- цитирует ТАСС издание «Армия».

Пока нет точной информации используют ли новые версии «Ланцета» в зоне СВО или в Курской области. Однако с такими улучшениями угроза для украинской техники со стороны ВС РФ значительно увеличится, так как ранее ВСУ начали передвигаться на ней только в ночное время. Кроме того, увеличенная дальность полета поможет поражать цели глубже в тылу, который украинская армия считает безопасным.