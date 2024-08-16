Разработаны специально для борьбы с беспилотниками.

В России продолжают разрабатывать специализированные боеприпасы для отстрела украинских малоразмерных дронов, включая быстрые FPV-дроны. В состав новых патронов, которые получили наименование IGLA Vector UnDr и IGLA UnDr, входит новый тип пороха и поражающих элементов. Об этом сообщил представитель госкорпорации «Ростех» на выставке во время форума «Армия-2024». Разработкой перспективного боеприпаса занимается входящее в госкорпорации НИИ Прикладной Химии.

Согласно заявлениям представителя «Ростех», патрон имеет стандартный форм фактор для 12-го калибра (12/76), который подходит под большую часть современных охотничьих ружей, в том числе и автоматических. В состав боеприпаса IGLA UnDr может снаряжаться 5-мм дробь 0000 или картечь от 5 до 8 мм. Патрон с приставкой Vector отличается наличием спецсредства для подсветки выстрела, то есть проще говоря трассер. Пока не уточняется идет ли новый тип патронов в зону СВО или есть только на стендах фирмы-разработчика.

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Стоит отметить, что охотничьи гладкоствольные ружья показали свою эффективность в борьбе против дронов украинской армии. Поэтому в России начали плотно заниматься созданием особых боеприпасов для антидроновой охоты. Например, недавно были показаны патроны, которые содержат в себе сеть, растягивающуюся после выстрела и накрывающую цель. Напомним также, что насыщение российской армии ружьями стало увеличиваться после указа президента Путина о упрощенной передаче конфиската в ВС РФ.