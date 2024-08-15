Это будет король электрических внедорожников.

Porsche анонсировала выпуск нового электрического внедорожника K1 к 2027 году. Это будет семиместный автомобиль, который сочетает в себе спортивность, эксклюзивность и функциональность. Оливер Блюме, глава компании, отметил, что рынок Северной Америки и Азии ждет таких моделей, ведь там высок спрос на премиальные машины.

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Porsche не сбавляет темпы, несмотря на трудности с платформой SSP от VW. K1 будет создан на ее улучшенной версии. Компания к тому же пересмотрела свои планы по электрификации автопарка. Если раньше планировалось, что к 2030 году 80% машин будут электрическими, то теперь этот процесс идет медленнее. Но Porsche не отказывается от гибридных и традиционных движков, продолжая выпускать Cayenne.

Электрический K1 станет значимым шагом для Porsche в развитии линейки электромобилей, предлагая покупателям не только скорость и роскошь, но и экологичность.