Об этом заявил глава концерна «Калашников».

Концерн «Калашников» сегодня вдет разработку ручного пулемета для российской армии и в скором времени изделие покажут широкой общественности. Об этом сообщает нынешний глава концерна Алан Лушников. Стоит отметить, что первые сообщения про разрабатываемый пулемет стали появляться еще в начале 2024-го года и создавали оружие с учетом опыта, полученного в зоне проведения Спецоперации на Украине. При этом ручной пулемет создают под классический российский патрон 5,45х39 для возможности переноса большего количества боекомплекта.

Пулемет, получивший название РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный), предназначен для усиления огневой мощи отделения и ведения продолжительного автоматического огня. При этом в качестве основы взяли РПК-18, но слегка его доработали под возможность ленточного питания. Также для РПЛ-20 концерн «Калашников» разработал специальную пулеметную ленту, а само оружие получило возможность установки навесного оборудования на планку Пикатинни.

реклама

«Пулемет предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения» - рассказал ТАСС Алан Лушников.

Глава концерна «Калашников» также поделился информацией, что пулемет РПЛ-20 в скором времени покажут публике. Вполне вероятно, что оружие станет частью стенда концерна во время выставки «Армия2024», которая пройдет в скором времени.

Сам пулемет разрабатывали под малоимпульсный советский патрон 5,45х39, который обладает большой поражающей способностью на малых дистанциях и при этом весит значительно меньше, чем 7,62х39-мм. Кроме того, РПЛ-20 имеет доработки в улучшении эргономики использования, что выливается в настраиваемый приклад и двухсторонний предохранитель.