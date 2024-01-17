После успеха на полигоне новое стрелковое оружие начнёт поставляться подразделениям Министерства Обороны

Новейший ручной пулемет, специально сконструированный по заказу Министерства обороны, сейчас приступает к государственным испытаниям. Информация об этом поступила из российского оборонно-промышленного комплекса.

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Сразу после успешного прохождения государственных испытаний новейший ручной пулемет будет поставлен в армию. В настоящий момент он представлен в калибре 5,45 мм для российских военных, однако в будущем будет предложен на экспорт в калибрах 5,56 и 7,62 мм, соответствующих стандартам НАТО.

Этот новый пулемет, созданный крупнейшим отечественным вооруженным производителем, уже прошел все этапы и готов к началу государственных испытаний. Как сообщает агентство ТАСС, источник подтвердил эту информацию.

Хотя информации о самом пулемете пока не предоставлено, предположим, что речь идет о последней разработке известного концерна "Калашников" - РПЛ-20, который был создан по заказу военных. Прототип этого пулемета был представлен на международном форуме "Армия-2020".

РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный) разработан на основе проекта ручного пулемета РПК-16 с внесением некоторых изменений, основанных на опытно-боевой эксплуатации. Важно отметить, что питание этого пулемета осуществляется только через ленту, а его конструкция не предусматривает использование магазинов, в соответствии с требованиями, поставленными Министерством обороны.

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Пулемет предназначен для патрона 5,45x39 мм, питание осуществляется через ленту, которая также разработана в концерне. Коробка для патронов вмещает 100 боеприпасов. Возможно сменить ствол, а приклад пулемета имеет складывающуюся регулируемую щеку. Вес пулемета зависит от длины ствола: с коротким стволом - 5,2 кг, с длинным - 5,5 кг. Помимо этого, на пулемете присутствует рельсовая система Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицелов любого типа.