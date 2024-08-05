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g1tarist
Компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, уменьшила количество акций Apple у себя вдвое
Но тем не менее пакет акций Apple — всё ещё крупнейший в портфеле Berkshire Hathaway.

Эта информация появилась на сайте TechCrunch и основана на данных американской Комиссии по ценным бумагам. Несмотря на продажу, акции Apple все еще занимают самую большую часть инвестиций Berkshire Hathaway. Ранее, в первом квартале, компания уже сокращала свои вложения в Apple на 13%.

Согласно расчетам The Financial Times, продажа принесла компании Баффета значительную прибыль. До того как начать покупать акции Apple в 2016 году, Баффет долгое время избегал инвестиций в сектор информационных технологий. Это решение о продаже половины акций может говорить о том, что Баффет потерял веру в Apple или же просто решил продать часть активов, как это было с акциями Bank of America на сумму 3,8 млрд долларов.

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В своем последнем обращении к акционерам Berkshire Hathaway Баффет сравнил фондовые рынки с казино и выразил мнение, что современные участники рынка не более эмоционально устойчивы и не лучше подготовлены, чем были люди в его школьные годы. Он подчеркнул, что, несмотря на все достижения технологий и скорость связи, важно оставаться благоразумным и не рисковать потерей капитала без возможности его возврата.

Таким образом, Баффет призывает к осторожности в инвестициях и подчеркивает важность сохранения капитала в нестабильные времена.

#новости #apple #акции #инвестиции #баффет #уоррен
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