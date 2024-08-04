Именно так прокомментировали ситуацию представители компании.

В ночь на первое августа многие жители России, от Мурманска до Владивостока, столкнулись с неприятной ситуацией. YouTube перестал нормально работать: сайт то и дело выдавал ошибки, а видео не хотели воспроизводиться. Причём, как выяснилось, Google, владелец YouTube, заявил, что неполадки не связаны с их действиями. Об этом сообщил известный ресурс «Коммерсантъ», ссылаясь на официальное заявление компании.

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"Мы осведомлены о том, что доступ к YouTube в России ограничен для некоторых пользователей. Уверяем вас, это не связано с нашими техническими мерами или какими-либо сбоями", - подчеркнули в Google.

До этого, ещё 30 июля, крупные мобильные операторы, такие как МТС и "Билайн", уже предупреждали своих абонентов о возможных проблемах с YouTube. "Ростелеком" также не остался в стороне, указав на то, что причиной могут быть изношенные серверы Google Global Cache, установленные в России.

Таким образом, проблемы с доступом к популярному видеохостингу оказались неожиданностью не только для обычных пользователей, но и для крупных телекоммуникационных компаний. Важно отметить, что Google отрицает свою причастность к этим сбоям, указывая на внешние факторы, влияющие на работу сервиса в России.