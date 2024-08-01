Среднесуточный охват YouTube в России за прошедшую неделю тоже немного вырос.

В последнее время в России заметили, что доступ к YouTube стал медленнее. Однако это не помешало платформе продолжать набирать популярность среди россиян. Согласно последним данным, число пользователей YouTube в России, которым больше четырех лет и которые хотя бы раз заходили на сайт, достигло 82,5 миллиона. Это немного больше, чем было неделю назад (82,1 миллиона) и на 2,4% больше, чем год назад, когда было зарегистрировано 80,6 миллиона пользователей.

Ежедневно YouTube в России посещают 55,7 миллиона человек. Это тоже больше, чем было раньше. Например, неделей ранее ежедневный охват составлял 55,4 миллиона, а год назад — 52,3 миллиона пользователей.

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Одной из причин, по которой доступ к YouTube стал медленнее, является проблема с серверами Google Global Cache в России. Эти серверы помогают ускорить загрузку контента, но сейчас они работают не так эффективно.

В связи с этими изменениями много говорят о будущем YouTube в России. Некоторые эксперты делают прогнозы и пытаются предсказать, как будут развиваться события дальше. Важно отметить, что, несмотря на все трудности, интерес к YouTube среди россиян не уменьшается, что говорит о большой популярности этой платформы.