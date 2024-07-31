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Армия Мали ликвидировала лагерь туарегов и украинских военнослужащих
Это был быстрый и качественный ответный удар.

В конце прошлой недели бандформирования прошли через алжиро-малийскую границу и вступили в огневой контакт с вооруженными силами Мали и отрядом бойцов из ЧВК «Вагнер». К сожалению, малийская сторона и с ней российские «серые гуси» получили больше потерь, чем атакующие военнослужащие из числа алжирских туарегов. Об этой ситуации немедленно написали украинские СМИ, празднуя «перемогу» и рассказывая про участие в атаке сил ГУР МО Украины.

Однако украинские СМИ не долго праздновали и в скором времени их радость начала угасать, так как атака получила закономерный и своевременный ответ. Боевые формирования, в число которых входили иностранные военнослужащие, скопились около алжирской границы и это было выявлено с помощью беспилотников. После чего по скоплению живой силы нанесли удар ВВС Мали. В результате налета формирования понесли потери личного состава в размере до 150 человек убитыми и ранеными. После первого удара последовал второй, когда «300-х» пытались эвакуировать, но о результативности второго налета информации нет.

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При этом в прошлые выходные украинские ТГ-каналы вовсю тиражировали сообщения про успешную операцию и смаковали подробности. Однако, после сообщений об ответных ударах армии Мали, риторика Украины заметно изменилась. Также не появилось никакой информации про состав иностранных военнослужащих, которые принимали участие в операции.

#украина #армия #вагнер #мали
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