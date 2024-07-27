Обновление демонстрирует слегка обновленный дизайн уже существующих крыльев Mazda.

Новый дизайн, замеченный на японском сайте Chizai-Watch, отличается упрощенными линиями и минимализмом, напоминая тенденции, которые уже выбрали такие бренды, как Volkswagen.

Эта компания, основанная в 1920 году как Toyo Cork Kogyo Co и начавшая выпускать машины с 1931 года, всегда стремилась к инновациям. Их первое авто - Mazda R360 - появилось в 1960 году, а сегодняшнее название Mazda получила в 1984 году. Компания известна своими успехами в спорте, включая победу в гонке «24 часа Ле-Мана» с уникальным авто без поршневого двигателя.

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Новое лого, по мнению экспертов, напоминает перевернутый логотип Infiniti. В 2024 году компания уже представила концепты EZ-6 и Arata с подобным дизайном логотипа, что указывает на его использование в будущих электрокарах, в том числе в обновленном MX-5, отмечающем в этом году свой 35-й день рождения.

Обновление лого – это важная часть истории Mazda на пути к привлечению новых покупателей и демонстрации готовности к будущим технологическим вызовам. Компания постоянно меняет дизайн своих машин, чтобы соответствовать современным трендам и подчеркнуть свою ориентацию на инновации и электрификацию.