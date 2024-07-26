Бренд представит свой первый гиперкар на автошоу Pebble Beach.

В следующем месяце мир автомобилей ожидает волнующее событие: дебют нового гиперкара от бренда Nilu27. Это событие пройдет на известном автошоу в Pebble Beach. Уже сейчас бренд подогревает интерес, показав видео с обзором мощного двигателя своего первого автомобиля.

Nilu27 анонсировал, что под капотом их гиперкара будет установлен уникальный 6,5-литровый V12 двигатель от компании Hartley. Этот двигатель обещает выдавать более 1000 л.с. и поражать своим звуком, напоминающим гоночные болиды Формулы-1. По словам производителя, вживую машина звучит еще более впечатляюще.

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Пока что производитель не раскрыл все карты, но известно, что новый гиперкар может похвастаться самым мощным атмосферным двигателем в мире. На данный момент этот титул держит Aston Martin Valkyrie с его 6,5-литровым V12 от Cosworth, который в совокупности с гибридной системой выдает 1160 лошадиных сил. Однако без электрической поддержки его мощность составляет 1000 лошадиных сил. Nilu27, судя по всему, готов предложить что-то еще более мощное.

Кроме того, Nilu27 обещает, что их гиперкар будет высокооборотистым. Ранее показанные тизеры демонстрируют, что максимальные обороты двигателя достигают 11 000 в минуту, что обещает сделать его звучание по-настоящему уникальным. Для сравнения, GMA T.50 может развивать до 12 100 оборотов в минуту.

Этот дебют обещает стать значимым событием в мире автомобилей, представляя не только новый гиперкар, но и задавая новые стандарты мощности и звучания двигателей. Любители скорости и технологий с нетерпением ждут появления Nilu27 на рынке.