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g1tarist
Еврокомиссия обвиняет социальную сеть X Илона Маска в нарушении нового Закона о цифровых услугах
Проблема заключается в новой практике продажи «синих галочек» за деньги.

Еврокомиссия выдвинула обвинения против социальной сети X (заблокирована в РФ), принадлежащей Илону Маску, за нарушение новых правил интернета. Суть претензий касается продажи "синих галочек", которые раньше давались за подтверждение аккаунтов, а теперь их можно купить. Это, по мнению Еврокомиссии, может запутать пользователей, когда они пытаются отличить настоящие аккаунты от поддельных.

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Закон о цифровых услугах (DSA), который нарушила социальная сеть, предусматривает штрафы до 6% от всего дохода компании за год. Учитывая доходы компании за 2021 год, штраф может быть очень большим, доходя до суммы в $5,1 млрд.

DSA также требует, чтобы большие интернет-платформы были более открытыми о том, как они удаляют запрещенный контент и позволяют пользователям отказываться от персонализированной рекламы. Еврокомиссия обратила внимание и на другие аспекты работы X, которые не соответствуют новым правилам, включая манипулятивные приемы и непрозрачность рекламы.

Это обвинение подчеркивает важность нового Закона о цифровых услугах для регулирования деятельности крупных интернет-платформ и защиты пользователей в цифровом пространстве.

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