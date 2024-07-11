Минивэн Staria 2024 года можно приобрести за 8,5 млн рублей.

Hyundai Staria не только поражает своим "космическим" внешним видом, но и предлагает просторный салон, способный разместить до 11 пассажиров. Автомобиль оснащён 2,2 л. турбодизелем мощностью 177 л.с., имеет полный привод и автоматическую трансмиссию. Габариты Staria впечатляют: ДхШхВ: 5253 мм, 1997 мм, 1990 мм. При этом колесная база составляет 3273 мм.

Стандартная комплектация имеет следующие системы безопасности:

подушки безопасности,

камера заднего вида,

датчики парковки,

технологии, облегчающие управление автомобилем и повышающие безопасность во время движения.

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Особенности экстерьера, такие как сдвижные боковые двери, светодиодная подсветка и 18" легкосплавные диски, делают модель узнаваемой и желанной.

В салоне предусмотрены:

климат-контроль,

цифровая приборная панель,

подогрев руля и передних сидений,

мультимедийная система с сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Дополнительный пакет Smart Sense расширяет функционал автомобиля, добавляя систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в слепой зоне, а также автоматическое управление дальним светом и поддержание автомобиля в полосе движения.

Таким образом, Hyundai Staria 2024 года предлагает не только привлекательный дизайн, но и широкий спектр технологий для комфорта и безопасности.