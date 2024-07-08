Межгосударственному авиационному комитету предстоит увеличить финансирование для этого отдела.

Отдел Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который занимается изучением вопросов, связанных с дронами официально создан. Это решение было объявлено председателем комитета Олегом Сторчевым. Он подчеркнул, что для эффективной работы отдела необходимо увеличить финансирование и привлечь квалифицированных специалистов. Особое внимание будет уделено событиям, связанным с беспилотными воздушными судами, включая сверхлегкие и незарегистрированные летательные аппараты.

Сторчевой также отметил, что лаборатория МАК обладает оборудованием, способным анализировать данные с "черных ящиков" различных поколений. Однако из-за санкций комитет столкнулся с трудностями в приобретении необходимого оборудования от ведущих зарубежных производителей, что делает исследование систем зарубежных разработчиков особенно сложным.

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После начала военных действий России на Украине использование дронов в конфликте значительно увеличилось. Например, в ночь с 4 на 5 июля было сбито 50 беспилотников в Ростовской и Запорожской областях, а также на Кубани. Военные также фиксируют активность разведывательных дронов у границ России. В начале июля американский беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен у Калининградской области.

Эти события подчеркивают важность создания нового отдела МАК для расследования инцидентов с БПЛА, что позволит более эффективно реагировать на вызовы, связанные с безопасностью воздушного пространства.