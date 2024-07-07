Еврокомиссия считает что социальная сеть нарушает законодательство.

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, может столкнуться с большим штрафом от Евросоюза. ЕС рассматривает возможность оштрафовать компанию на 6% от её годовой прибыли. Причина – неумение контролировать незаконный контент на платформе.

Bloomberg сообщает, что Евросоюз обеспокоен тем, как X справляется с запрещёнными материалами. Это нарушает новые правила ЕС, направленные на борьбу с нелегальным контентом в интернете.

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В прошлом году ЕС начал проверку деятельности X. Это произошло после введения в августе закона Digital Services Act (DSA), который требует от платформ более строгого контроля за содержанием.

Еврокомиссар Тьерри Бретон скоро может объявить о предупреждении для X. Если компания не уладит проблемы, к концу года ей грозит крупный штраф.

Расследование в отношении X продолжается, и Еврокомиссия не ограничивает его временными рамками. Также идут проверки других крупных платформ, включая Meta Platforms (в России считается экстремистской), AliExpress и TikTok от ByteDance, на предмет соответствия европейским законам.