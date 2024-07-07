Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Первая партия новых BMW 1-Series сошла с завода BMW в Лейпциге
Новинка появится на рынке уже в этом году, а если быть точнее - в октябре.

С завода BMW в Лейпциге вышла первая партия обновленного BMW 1-Series. Это авто – 4 поколение популярной модели, окрашенное в белоснежный цвет Alpine White. Завод в Саксонии способен производить до пятисот машин в день, и BMW 1-Series – не единственная модель, собираемая здесь. Вместе с BMW 2-Series Gran Coupe, BMW 2-Series Active Tourer и MINI Countryman, каждый день завод может выпускать до 1300 машин. Новинка появится на рынке уже в этом году, а если быть точнее - в октябре.

BMW 1-Series долгое время занимает важное место в линейке компактных автомобилей бренда. С момента запуска производства на лейпцигском заводе в 2007 г., было выпущено более 1,3 млн таких авто. Только третье поколение нашло почти 443 тысячи покупателей.

реклама

Новая модель выделяется среди конкурентов динамичным дизайном и современными технологиями. Ее спортивный облик подчеркивается плоской передней частью и низким профилем, а также широкой радиаторной решеткой с новым дизайном. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения, получив выразительный бампер и 2-секционные фонари.

В салоне новинки используется кожаная отделка и обновленная панель приборов с изогнутым дисплеем от BMW. Для желающих добавить автомобилю динамичности предлагаются пакет M Sport и элементы дизайна M Sport.

BMW 1-Series нового поколения станет доступен для покупки в Германии, Европе, Великобритании и Италии с 5 октября. Эти рынки традиционно показывают высокий спрос на модель, и ожидается, что новинка также будет пользоваться популярностью.

#новости #автомобили #германия #авто #bmw #бмв #bmw 1-series
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
26
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
9
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
2
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
1
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
7
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
+
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
4
Micron начнёт применять EUV-литографию при производстве памяти только в этом году
1
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Компания OnePlus работает над новым смартфоном с аккумулятором ёмкостью 6500 мАч
+
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
3
На Украине превратили Toyota Land Cruiser 70 в легкий броневик с пулеметом и запустили в серию
4
Google признала серьезную проблему в системе безопасности Samsung Galaxy
2
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
1

Популярные статьи

Когда Microsoft добавит игры Activision в подписке Xbox Game Pass
3
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
8
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
5
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Колючка
08:45
за что тебя уволили?
Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
Ezdiumno_ru
08:42
Скоро бегать начнем от компов... Сразу вспоминается фильм "Терминатор"... :))
Эксперты: благодаря украинским технологиям в мире появляется все больше летальных ИИ-дронов
Виктор Давыдов
08:26
О да, экономия должна быть экономной. Купи электричку за >=2 000 000 и панель к ней ещё за >=500 000 (которой только велосипеды заряжать). Оно конечно хороший проект но компания с голоду закроется
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
Сергей Кириллов
08:19
Ну вы я так вижу знаете как следствие ведётся, особенно в таких случаях. Так как доказать продавцу б.у. товара, что он мошенник? Т.е. я к примеру купив условную видеокарту, придя домой, передумав став...
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
Такой то
08:05
они там и взрываются очищаем землю от вас пидаров
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
Такой то
07:59
почему у обычных людей дебилы в руководстве? похоже не ту кастрюлю одевали да не правильно подпрыгивали
ВСУ ночью нанесли удары по нефтебазам в Краснодарском крае
Шнур
07:58
Я не смотрю украинские каналы но ютуб полон таких роликов и там не только укропские, там и ваши снятые из телефонов и камер с касок убитых российских оккупантов. тела, куски тел, бмп, бтр и танки усея...
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Такой то
07:54
давно пора всех отхепипёздить на ихних саммитах
Российское правительство утвердило план борьбы с иностранной лексикой
Шнур
07:52
Не льсти себе, если бы воевали много рвзных армий мира против россии ты уже сапоги натовцам лизал бы
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Шнур
07:51
Больной, перестаньте смотреть конашенкова
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем