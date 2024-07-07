Новинка появится на рынке уже в этом году, а если быть точнее - в октябре.

С завода BMW в Лейпциге вышла первая партия обновленного BMW 1-Series. Это авто – 4 поколение популярной модели, окрашенное в белоснежный цвет Alpine White. Завод в Саксонии способен производить до пятисот машин в день, и BMW 1-Series – не единственная модель, собираемая здесь. Вместе с BMW 2-Series Gran Coupe, BMW 2-Series Active Tourer и MINI Countryman, каждый день завод может выпускать до 1300 машин. Новинка появится на рынке уже в этом году, а если быть точнее - в октябре.

BMW 1-Series долгое время занимает важное место в линейке компактных автомобилей бренда. С момента запуска производства на лейпцигском заводе в 2007 г., было выпущено более 1,3 млн таких авто. Только третье поколение нашло почти 443 тысячи покупателей.

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Новая модель выделяется среди конкурентов динамичным дизайном и современными технологиями. Ее спортивный облик подчеркивается плоской передней частью и низким профилем, а также широкой радиаторной решеткой с новым дизайном. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения, получив выразительный бампер и 2-секционные фонари.

В салоне новинки используется кожаная отделка и обновленная панель приборов с изогнутым дисплеем от BMW. Для желающих добавить автомобилю динамичности предлагаются пакет M Sport и элементы дизайна M Sport.

BMW 1-Series нового поколения станет доступен для покупки в Германии, Европе, Великобритании и Италии с 5 октября. Эти рынки традиционно показывают высокий спрос на модель, и ожидается, что новинка также будет пользоваться популярностью.