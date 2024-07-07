Россия уходит в китайский режим поставок автомобилей.

Последние новости в автомобильной индустрии показывают значительное уменьшение количества машин, ввозимых в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если раньше автомобили из Киргизии составляли 20% от общего числа импортируемых в марте, то к июню этот показатель упал до 0,6%. Причина такого падения - новые таможенные правила.

Что изменилось? С апреля вступили в силу изменения в таможенном законодательстве, касающиеся налогов и сборов за ввоз автомобилей. Это заставило импортеров искать новые пути доставки, в том числе через соседние страны.

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Сейчас большая часть машин, ввозимых в Россию, приходится на Китай - целых 93,7%. Эксперты также предупреждают, что из-за новых правил могут подорожать «серые» модели электромобилей. Это вызывает беспокойство среди специалистов рынка, включая вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

Тем не менее, несмотря на все изменения, рынок новых автомобилей в России показывает рост. По данным Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ), продажи новых машин за первое полугодие увеличились на 74,5%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на трудности, рынок продолжает развиваться.

Важно отметить, что изменения в таможенных правилах - это часть большой картины, влияющей на автомобильный рынок в России. Импортеры и покупатели теперь должны адаптироваться к новым условиям, чтобы продолжать находить выгодные предложения на автомобили.