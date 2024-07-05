Зафиксирован прилет по окраинам Волчанска.

Российская армия продолжает активно использовать авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне проведения СВО. В частности, авиация регулярно наносит удары по позициям ВСУ в районе Волчанска и Липцев в Харьковской области. В сети появились кадры использования трехтонной версии управляемой бомбы, которая прилетела по окраине Волчанска и нанесла серьезные повреждения городской застройке и засевшим в ней бойцам украинской армии.

Первые официальные кадры использования российской армией ФАБ-3000 с УМПК появились в общем доступе только в июне месяце. Тогда авиабомбы летели достаточно косо и недалеко, но в последнее время этот недостаток устранили и на кадрах видно, как «трехтонка» влетает на позиции украинской армии со всеми сопутствующими последствиями. Согласно источникам, увеличилась и дальность полета боеприпаса, но насколько нигде не уточняется. В любом случае российские оружейники продолжают активно дорабатывать сложную авиабомбу, для которой даже разработали специальный аэродинамичный корпус.

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Пока использование ФАБ-3000 фиксируется только в Харьковской области, где вероятнее всего изделие проходит обкатку. Стоит напомнить, что именно на Харьковщину командование ВСУ перетянуло большое количество бригад, которые не должны допустить дальнейшего продвижения российской армии вглубь территории Украины. При этом оголяется часть других участков ЛБС, чем и пользуются Вооруженные силы РФ, нанося удары по ослабленным оборонительным позициям.