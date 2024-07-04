Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Такер Карлсон собирается взять интервью у президента Украины.

Известный американский журналист Такер Карлсон не будет брать интервью у Зеленского. Об этом с громким шумом вопят в окружении президента Украины, опровергая появившуюся в ряде западных СМИ информацию о событии. При этом ряд политических деятелей Украины сделали резкие заявления и намекнули, что Карлсон работает в плотной связке с российским ФСБ.

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Один из самых известных журналистов мира мог взять интервью у Зеленского, но это оказалась ложная информация, которую уже опровергли. Дело в том, что окружение президента Украины считает журналиста «агентом Кремля» и боится неудобных вопросов, касающихся событий в зоне проведения СВО. У Карлсона сложилась репутация независимого журналиста, который не стесняется говорить правду и это стало бы настоящей катастрофой. Если бы он добрался до Владимира Зеленского.

«Господин Такер Карлсон, стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет» - высказался по поводу интервью пресс-секретарь Зеленского Никифоров, намекая на связь Такера и российской власти.

В настоящий момент плотный график Зеленского не позволил бы ему оказаться на встрече с Карлсоном, так как президент в очередной раз обвиняет Запад в отсутствии поставок вооружения и готовится к новому витку повышенного внимания вокруг «контрнаступа». С другой стороны если верить одной американской журналистке, то на Украине произошел «тихий госпереворот» и теперь официальная власть там ничего не решает и ей просто не дают сказать правду Карлсону.