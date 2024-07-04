По её словам произошёл «тихий госпереворот», когда власть оказалась сосредоточена в руках националистов.

Для западных журналистов тема происходящего на Украине является приятной и притягательной, так как на это выделяется много денег, а новости имеют большие рейтинги. Поэтому журналисты используют разные инфоповоды, чтобы привлечь к теме еще больше внимания. Так, американская журналистка Ким Айверсон в ходе своего проекта заявила, что на Украине произошел «тихий госпереворот», и сегодня реальная власть сосредоточена не в руках президента Зеленского и его окружения, и даже не у парламента.

«Посмотрите, что произошло совсем недавно. Украинский генерал (Содоль) был снят в должности после того, как его обвинил в некомпетентности начальник штаба бригады «Азов» (*террористическая группировка, запрещённая в России) по фамилии Кротевич. Это свидетельствует о реальном управлении ситуацией на Украине «Азовом*» - заявляет с экранов журналистка.

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Стоит отметить, что вероятнее всего до этого момента Ким Айверсон в принципе не интересовалась событиями на Украине. В противном случае репортер бы заметила о таком слиянии власти уже году в 2014 – 2015 и для нее не стало бы откровением влияние того же «Азова»* на реальные процессы на Украине.

Однако в принципе слова Айверсон не расходятся с реальностью и действующая на Украине власть действительно плотно сплелась с различными нацобразованиями. И выступление Марьяны Безуглой, которая входит в состав ВРУ и находится в партии «Слуга народа», только подтверждают это. Напомним, что именно с заявлений Безуглой и началась травля Содоля, которого позже быстро убрали с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

При этом тот же персонаж из «Азова»* уже начинает критиковать действия не только отставного генерала Содоля, но и действующего главкома ВСУ Сырского. Так по сети уже давно ходят непроверенные слухи о том, что аппарат президента недоволен его действиями и над карьерой главкома нависла угроза.