Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Американская журналистка Айверсен рассказала о «тихом госперевороте» на Украине
По её словам произошёл «тихий госпереворот», когда власть оказалась сосредоточена в руках националистов.

Для западных журналистов тема происходящего на Украине является приятной и притягательной, так как на это выделяется много денег, а новости имеют большие рейтинги. Поэтому журналисты используют разные инфоповоды, чтобы привлечь к теме еще больше внимания. Так, американская журналистка Ким Айверсон в ходе своего проекта заявила, что на Украине произошел «тихий госпереворот», и сегодня реальная власть сосредоточена не в руках президента Зеленского и его окружения, и даже не у парламента.

«Посмотрите, что произошло совсем недавно. Украинский генерал (Содоль) был снят в должности после того, как его обвинил в некомпетентности начальник штаба бригады «Азов» (*террористическая группировка, запрещённая в России) по фамилии Кротевич. Это свидетельствует о реальном управлении ситуацией на Украине «Азовом*» - заявляет с экранов журналистка.

реклама

Стоит отметить, что вероятнее всего до этого момента Ким Айверсон в принципе не интересовалась событиями на Украине. В противном случае репортер бы заметила о таком слиянии власти уже году в 2014 – 2015 и для нее не стало бы откровением влияние того же «Азова»* на реальные процессы на Украине.

Однако в принципе слова Айверсон не расходятся с реальностью и действующая на Украине власть действительно плотно сплелась с различными нацобразованиями. И выступление Марьяны Безуглой, которая входит в состав ВРУ и находится в партии «Слуга народа», только подтверждают это. Напомним, что именно с заявлений Безуглой и началась травля Содоля, которого позже быстро убрали с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

При этом тот же персонаж из «Азова»* уже начинает критиковать действия не только отставного генерала Содоля, но и действующего главкома ВСУ Сырского. Так по сети уже давно ходят непроверенные слухи о том, что аппарат президента недоволен его действиями и над карьерой главкома нависла угроза.

#новости #украина #политика #америка #переворот #госпереворот #журналистка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
3
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
+
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
3
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
В июле будет запущен дополнительный двухэтажный поезд Тольятти — Симферополь
2
Huawei подтвердила отказ от производства автомобилей
+
Xiaomi 14T и 14T Pro прошли сертификацию NBTC
+
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
1
GaN-транзистор выдерживает условия ядерного реактора и становится идеальным для модульных реакторов
1

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
29
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
11
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
198
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
41
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
6
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
2
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
00:05
Для интернетов пойдëт или с нуля собрать что-то "недорогое"?
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Hivi77
23:59
О, второй адекват на сайте...
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Hivi77
23:57
Одна ошибочка в вашем бомбизме праведном, наибулина...
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Олесь Кука
23:55
Ну, у вас то в Николаеве может и так. В виду больших рисков для развития промышленности или строительства
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Вячеслав Безруков
23:49
А кто там на него будет ставить 32 кг гирю? И каким чудом плата это выдержит? Бредятина какая-то. Че не 120кг для лучшего охлаждения? Так же неясно зачем городить огород снова из кучи сокетов?
Socket LGA 1851 будет в двух вариантах — обычном ILM и ориентированном на оверклокеров RL-ILM
Антон Тутынин
23:47
Такое впечатление, что они изначально закладывают эти косяки – от поколения к поколению какая-нибудь зараза и вылазит))) Covid микропроцессорный не планируется?
Новой уязвимости Indirector оказалось подвержено сразу несколько поколений процессоров Intel
Антон Тутынин
23:44
Не уподобляйся им, ну не бахнула, так и хрен с ней...
Новой уязвимости Indirector оказалось подвержено сразу несколько поколений процессоров Intel
_Mr_Roman_S_
23:44
Ну ладно б ещё сравнение шло с 2667в4 или 2690в4, но мелкий 2637 то же совсем огрызок)
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Eppius
23:43
А у нас есть подобные изделия?
ВС США модернизируют разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper
Eppius
23:42
Построим еще один крейсер и организуем новый штаб но уже глубоко под землей.
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем