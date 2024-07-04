Заключенный будет помнить как он отбывал весь срок, но в реальности пройдет лишь пару минут.

В мире существует проблема увеличивающегося количества заключенных. На содержание заключённых в тюрьмах расходуется значительная часть государственного бюджета. Это приводит к сокращению расходов на образование, здравоохранение и другие важные сферы жизни общества. Система исполнения наказаний влияет не только на финансы, но и на бюрократический аппарат. Это стало толчком к размышлению о том, как модернизировать данный процесс.

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Хашем Аль-Гайли (Hashem Al-Ghaili), йеменский ученый-биолог, предложил идею виртуальной тюрьмы – «Cognify». Концепция такого наказания заключается в помещении в мозг человека ложных воспоминаний о тюремном заключении. Воспоминания должны содержать элемент страданий, трудностей и прочего, дабы осужденный мозг прочувствовать наказание в полной мере.

Согласно идее ученого, искусственный интеллект может помочь в реализации. Нейросеть – ключ к созданию индивидуального, персонализированного виртуального «срока». Аль-Гайли добавляет, что «наказание» должно проходить непосредственно в мозг человека, а не через приборы-посредники. По замыслу ученого, искусственный интеллект должен проникнуть в участки мозга, отвечающие за память, и формировать новые моменты, а параллельно внедряться в ДНК. Это делается для того, чтобы человек не мог забыть о «тюрьме».

После процедуры человеку кажется, будто он действительно провел несколько лет в исправительных учреждениях – согласно задумке, воспоминания должны причинять моральную боль. Авторы проекта выделяют такие преимущества, как меньшая нагрузка на систему исполнения наказаний и действующий воспитательный эффект.

Аль-Гайли признается, что пока человечество не сможет воплотить его задумку в жизнь на достойном уровне – дело в развитии технологий и искусственного интеллекта. Впрочем, опыты на животных были проведены успешно. Встает и этическая сторона вопроса – человечно ли менять «содержимое» чужого мозга?