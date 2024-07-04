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g1tarist
Фил Шиллер, топ-менеджер Apple, получит статус наблюдателя в совете директоров OpenAI
Этот ход является частью соглашения о сотрудничестве между компаниями.

Фил Шиллер из Apple теперь будет наблюдать за работой совета директоров OpenAI. Это новый шаг в сотрудничестве двух компаний, которые раньше не были тесно связаны. Шиллер, ответственный за App Store и бывший маркетолог Apple, будет присутствовать на встречах совета, но не будет иметь права голоса. Это похоже на роль, которую играет Microsoft, крупный инвестор и партнер OpenAI.

Такое положение дает Apple возможность быть в курсе решений OpenAI, но Шиллер может быть исключен из обсуждения вопросов, касающихся Microsoft.

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Сотрудничество с OpenAI включает использование их технологий в продуктах Apple, например, в искусственном интеллекте Apple Intelligence. Это включает в себя улучшение статей, создание эмодзи и преобразование голосовых заметок в текст. Теперь пользователи iOS могут пользоваться платной версией ChatGPT, что расширяет возможности использования искусственного интеллекта на устройствах Apple.

Это партнерство не требует финансовых вложений от Apple, но открывает доступ к ChatGPT для миллионов пользователей через App Store, что может увеличить их доходы.

#apple #openai #фил шиллер
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