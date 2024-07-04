Скоро они планируют запустить тестирование еще и аудиоаналитики.

Сеть магазинов Fix Price, известная своими низкими ценами, сделала большой шаг вперед, внедрив в свои магазины по всей стране передовую технологию видеоаналитики. Эта система, работающая на основе компьютерного зрения, теперь помогает следить за очередями в более чем 6 000 точках продаж, включая франшизы.

С декабря прошлого года система тестировалась и показала отличные результаты, позволяя магазинам эффективно управлять потоком покупателей. Как только в очереди оказывается слишком много людей, руководитель магазина получает уведомление с советом открыть еще одну кассу. Интересно, что 60% таких предложений действительно помогают сократить очереди и увеличить количество покупок.

реклама

Олег Лексин, руководитель ИТ-отдела Fix Price, поделился, что введение этой системы уже принесло плоды: оборот магазинов, где она была установлена, вырос на 2% по сравнению с теми, где ее нет. Но на этом планы компании не заканчиваются. В будущем система видеоаналитики также будет следить за наличием товаров на полках и чистотой в торговом зале, чтобы сделать покупки еще более приятными.

Кроме того, Fix Price планирует запустить тестирование аудиоаналитики. Этот сервис будет анализировать разговоры между сотрудниками и покупателями, чтобы повысить качество обслуживания. Все эти нововведения используют искусственный интеллект, что делает покупки в Fix Price не только выгодными, но и удобными.