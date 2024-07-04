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g1tarist
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
В том числе ядро Linux, системные библиотеки и патчи совместимости для ПО.

Российская компания МЦСТ, которая занимается разработкой CPU "Эльбрус", сделала большой шаг вперед, открыв исходный код компонентов своей платформы. Теперь любой желающий может заглянуть "под капот" таких элементов, как ядро Linux, системные библиотеки и специальные патчи, которые помогают другому ПО работать с "Эльбрусом".

Это решение, по словам Константина Трушкина, зам. директора по маркетингу в МЦСТ, призвано упростить жизнь разработчикам. Теперь они смогут легче работать с архитектурой "Эльбрус", благодаря открытому доступу к ее основам.

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МЦСТ обещает не останавливаться на достигнутом и будут регулярно обновлять и расширять список доступных исходных кодов и инструментов для разработки. Цель компании - сделать "Эльбрус" удобным и понятным для международного сообщества программистов, работающих с открытым кодом.

Этот шаг был одобрен ведущими министерствами России, включая Минцифры, Минпромторг и Минобороны. Владимир Дождёв, руководитель департамента цифровых технологий Минпромторга, поддержал этот переход и подчеркнул, что сотрудничество российских разработчиков играет ключевую роль в успешном продвижении открытой архитектуры "Эльбрус".

Таким образом, МЦСТ открывает новые возможности для программистов по всему миру, предоставляя инструменты и коды для более глубокой и эффективной работы с процессорами "Эльбрус". Это не только шаг вперед для компании, но и большой вклад в развитие открытого программного обеспечения.

#эльбрус #мцст
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МЦСТ открывает исходный код платформы «Эльбрус»
АО МЦСТ решила раскрыть исходные коды в целях развития ПО для российских процессоров «Эльбрус»
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