Владельцы Cybertruck уже поделились мнение, все говорят, что стало лучше.

Tesla Cybertruck, один из самых обсуждаемых электрокаров последнего времени, стал еще лучше. Компания выпустила обновление программного обеспечения (ПО) версии 2024.20.7, которое значительно улучшило скорость зарядки, особенно при использовании мощных зарядных станций на 800 вольт. Это изменение подчеркивает стремление Tesla к развитию технологии зарядки и обещает сделать использование электромобилей еще удобнее.

Ранее некоторые владельцы выражали недовольство из-за сокращения обещанного запаса хода трехмоторной версии Cybertruck, известной как Cyberbeast, с 805 до 515 км. Кроме того, медленная скорость зарядки на станциях без поддержки 800 вольт также была серьезным недостатком.

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Однако новое обновление ПО изменило ситуацию к лучшему. Теперь за первые 15 минут зарядки можно получить до 237 км пробега, что на 20% больше, чем до обновления. Это значительное улучшение делает Cybertruck более привлекательным для широкого круга пользователей, особенно для тех, кто ценит время и комфорт.

Владельцы Cybertruck уже поделились своими впечатлениями от обновления, отмечая улучшенную производительность зарядки. Кроме того, новая функция в ПО, которая предупреждает о возможных ограничениях скорости зарядки на некоторых станциях, помогает водителям лучше планировать свои поездки и избегать неожиданностей.

Это обновление является частью планов Tesla по внедрению 800-вольтовой технологии зарядки на будущих станциях Supercharger V4. Такие станции позволят еще больше ускорить процесс зарядки, делая путешествия на электромобилях еще более комфортными и удобными.

Tesla продолжает работать над улучшением своих автомобилей и инфраструктуры, стремясь предложить владельцам электромобилей максимально комфортные и эффективные решения.