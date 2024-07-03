Производитель так решил поблагодарить клиента за терпение.

В Греции пару недель назад произошел неприятный инцидент с автомобилем Koenigsegg Jesko. Во время мероприятия 6to6 Europe Tour 2024 машина внезапно загорелась и сгорела дотла. Причину пожара сначала не могли найти, но после проверки выяснилось, что виновником стал поврежденный гидравлический шланг.

Чтобы такое больше не повторилось, Koenigsegg решила временно остановить использование всех машин Jesko. Сейчас компания работает над специальной программой, которая сможет замечать проблемы с шлангом и сразу же отключать систему, чтобы избежать пожара.

Хорошая новость для владельца сгоревшего авто - Koenigsegg даст ему новое авто абсолютно бесплатно. Это их способ сказать "спасибо" за терпение и поддержку. Сгоревший Jesko был особенным - он имел уникальное оформление с использованием Naked Carbon и золотых мелочевок. Компания обещает, что новое авто, которое они приготовили на замену, будет не менее эксклюзивным.

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Этот случай показывает, насколько серьезно Koenigsegg относится к безопасности своих автомобилей и удовлетворенности клиентов. Создание новой программы и бесплатная замена автомобиля – шаги, подтверждающие их ответственный подход.